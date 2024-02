Cm.com - Zielinski ha già svolto le visite mediche per l’Inter in segreto! Dura reazione del Napoli

Calciomercato Napoli - L’Inter avanza spedita verso il futuro, organizzando un colpo di mercato dal Napoli che risponde al nome di Piotr Zielinski. Ne parla calciomercato.com.

Piotr Zielinski è un calciatore vicinissimo all’Inter:

"Piotr Zielinski è ancora più vicino di Taremi in quanto il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter in gran segreto. Da qui la dura reazione del Napoli, che ha poi deciso di escluderlo dalla Champions. L’accordo tra le parti prevede un contratto di 3 anni più uno, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e una ricca commissione all’agente (circa 4 milioni)"