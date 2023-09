Cm.com - Zielinski e Osimhen, fissata la deadline per i rinnovi: cosa filtra

"Le sirene arabe hanno cantato a lungo durante la scorsa estate ma Osimhen, consigliato dal suo agente Calenda, ha sposato di nuovo il Napoli. Sempre più convinto che quella azzurra sia la piazza ideale per crescere ancora sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Victor ora attende una chiamata del presidente De Laurentiis per allungare la scadenza attualmente fissata al 2025 con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio ( dai 4,5 attuali ai 6 milioni di euro netti). Prima però va trovata una sintesi sulla clausola rescissoria, le parti sono in costante contatto. Nonostante i tentativi si avvicinino alla doppia cifra, in casa Napoli si respira ancora un grande ottimismo.

Il dossier relativo a Zielinski è considerato prioritario dal duo Meluso-Micheli perché il contratto scade al termine del campionato ma anche per Osimhen il Napoli ha fretta. L’obiettivo del club campione d’Italia è quello di chiudere le due trattative entro la fine dell’anno. Difficile ma non impossibile, il Napoli vuole dare un segnale forte con i rinnovi di due pilastri della rosa".