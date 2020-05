Cm.com - Tutti pazzi per Castrovilli, a gennaio rifiutati 40 mln dal Napoli

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Fiorentina a gennaio ha rifiutato un'offerta da parte del Napoli di 35 milioni più 5 di bonus per Gaetano Castrovilli, un totale di 40, per il calciatore in scadenza nel 2024, che attualmente percepisce un milione di euro all'anno, dopo il rinnovo dello scorso ottobre.

Castrovilli piace moltissimo a Inter e Juventus: Conte è pazzo di lui, con i nerazzurri che puntano molto sui buoni rapporti con la dirigenza viola, mentre Paratici sta sondando alcune piste per portare in bianconero una mezzala giovane, di qualità e possibilmente italiana.

Al momento è felice a Firenze, dunque, anche se, visti i top club a lui interessati, presto si tornerà a parlare del suo futuro: attualmente costa, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra che ne fa capire il potenziale: sono tutti pazzi per Castrovilli.