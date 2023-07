Notizie Calcio Napoli - Per un difensore che lacia il Napoli per la Bundesliga (Kim Min-Jae al Bayern), un altro centrale può approdare in azzurro lasciando il campionato tedesco.

Konstantinos Mavropanos

Napoli, possibile accelerata per Mavropanos

I colleghi di Calciomercato.com riportano infatti che potrebbe esserci un'accelerata dei partenopei per Konstantinos Mavropanos dallo Stoccarda. Il centrale greco classe 97', la cui valutazione oscilla tra i 20 e 25 milioni di euro, non ha preso parte alle amichevoli contro Borussia Monchengladbach e Monaco 1860.