Cm.com, Russo: "La stampa francese non ci sta, il Lille ha regalato 20 milioni al Napoli"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pippo Russo, calciomercato.com: “In Francia credono che il Lille abbia regalato 20 milioni al Napoli. 3 ragazzi della Primavera e Karnezis a 5 milioni, hanno fatto storcere il naso a qualcuno. L'interrogativo riguarda anche un atteggiamento della stampa locale nei confronti della società. Hanno molto puntato su player trading, questo movimento di calciatori e denaro, ha suscitato l'attenzione della stampa francese. L'economia del calcio italiano era estremamente provata già da prima del Covid. Sono mesi che dico che il mercato sarà caratterizzato da scambi per dare ossigeno ai bilanci. Comprendo il disappunto di De Laurentiis sui mancati introiti".