Cm.com - Pellegrini saluta Cagliari e torna alla Juventus, su di lui c'è il Napoli! Decisivo l'incontro Paratici-Raiola

Ultime notizie mercato Napoli - Terminato il prestito al Cagliari, Luca Pellegrini è pronto ora a tornare al campo base, vale a dire la Juventus, ma la sua permanenza in bianconero non è scontata. Al momento, infatti, due sono le possibilità per lui, stando a quanto riportato da Calciomercato.com: restare a Torino per contendersi una maglia da titolare con Alex Sandro o andare via, ferma restando la sua volontà di giocare e di avere spazio visti i suoi 21 anni. Il suo profilo piace molto al Napoli ed il suo cartellino può essere la chiave per sbloccare la trattativa per arrivare a Milik. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo in tal senso tra Fabio Paratici ed il suo agente, Mino Raiola, per trovare la soluzione migliore per il futuro del talento scuola Roma.

