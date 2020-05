Cm.com - Napoli su Rashica, il focus sull'esterno Kosovaro del Werder Brema

l calciomercato del Napoli si prospetta infuocato, con tante cessioni in vista ma anche possibili nuovi colpi. Uno dei nomi caldi in questo periodo è quello di Milot Rashica, ala del Werder Brema classe 1996. L’esterno kosovaro dimostra subito le sue qualità nel panorama europeo con la maglia del Vitesse. Rashica milita, infatti, dal 2015 al gennaio 2018 in Olanda, dimostrando di essere pronto a compiere il salto di qualità. Nelle 100 presenze complessive con la maglia del Vitesse realizza 15 reti. Nella stagione 2017/2018 prima di passare al Werder Brema, giocherà in Europa League contro la Lazio, attirando su di sè anche gli occhi di Igli Tare, ds dei biancocelesti.



L’esperienza in Bundesliga e con la Nazionale

Rashica viene acquistato nel gennaio del 2018 dal Werder Brema, per circa 7 milioni di euro. Fatica a trovare spazio nei suoi primi mesi di esperienza tedesca, ma è solo un periodo di assestamento. Nella stagione 2018/19 colleziona 26 presenze condite da 9 reti, mentre nella stagione in corso si è fermato a 7 gol in 20 apparizioni. Dal 2016 è anche il punto di riferimento della Nazionale del Kosovo, anche se prima aveva debuttato con la casacca dell’Albania. Con la maglia del Kosovo ha giocato 27 partite mettendo a segno 4 reti.



Le caratteristiche tecniche di Milot Rashica

Il 23 enne è un giocatore molto duttile, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Basti pensare che nella stagione in corso ha giocato 9 gare da ala sinistra, 6 da seconda punta, 3 da centravanti e 2 da trequartista. Un vero e proprio jolly a disposizione del Werder Brema. La sua posizione naturale è quella di esterno alto sulla corsia mancina, in modo da poter rientrare e calciare a giro sul secondo palo. Il kosovaro è dotato di una buona tecnica anche con il piede debole, il che gli permette di andare sul fondo e crossare col sinistro. Il paragone potrà sembrare azzardato, ma per la sua capacità di ricoprire più ruoli ed il suo passato in Olanda ricorda Dries Mertens. Rashica, infatti, è molto abile nel dribbling nello stretto ed è un discreto calciatore da fuori area.



Sul classe 1996 hanno già messo gli occhi tanti club europei. Tra questi non soltanto il Napoli e la Lazio in Italia, ma anche i campioni in carica della Champions League. Il Liverpool, infatti, ha bisogno di rinnovare il reparto offensivo in vista delle partenze di Shaqiri ed Origi, con Rashica che potrebbe prendere il loro posto. Il prezzo si sta alzando sempre di più, con il Lipsia che sembra addirittura disposto a pagare la clausola rescissoria da 38 milioni. Se il Napoli vuole portare all’ombra del Vesuvio Rashica, dovrà sbrigarsi e battere sul tempo le concorrenti.