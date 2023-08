Cm.com - Lindstrom-Napoli: dettagli e retroscena dell'affare

Il Psv vuole riportare il Chucky Lozano a Eindhoven. Missione che sta presentando alcune insidie ma che resta possibile. L’offerta è già stata recapitata al Napoli: 10 milioni più 5 di bonus, non pochi per un giocatore che ha un solo anno di contratto con il club azzurro. Ma De Laurentiis ha sparato alto: vuole 20 milioni per dare il semaforo verde alla cessione del messicano. La sensazione è che l’affare alla fine si farà salvo che il club olandese trovi, in tempi stretti, la quadratura sull’ingaggio perché gli attuali 4,5 milioni di euro percepiti a Napoli da Lozano sono troppi per i parametri.

Venerdì scorso, con un blitz a sorpresa, De Laurentiis e Meluso hanno chiuso per il sostituto di Lozano: si tratta del nazionale danese classe 2000 Jesper Lindstrom. Il Napoli ne era rimasto stregato a marzo in occasione del doppio confronto di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e ora ci sono gli accordi. Nelle casse del club tedesco andranno circa 25 milioni ( bonus compresi) mentre al giocatore un contratto di 5 anni a poco meno di 2 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore è prevista la definizione dell’affare perché il Napoli spinge per un prestito con obbligo di riscatto. Il countdown è iniziato, Garcia è pronto ad accogliere Lindstrom.