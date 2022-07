Cm.com - Kepa-Napoli, operazione in stile Anguissa: il portiere pronto a dimezzarsi l'ingaggio pur di giocare

Calciomercato Napoli - Kepa al Napoli? Secondo Calciomercato.com non è uno scenario di mercato impossibile. Il portiere basco sarebbe disposto a ridursi l'oneroso ingaggio pur di tornare protagonista.

"Si tenta la soluzione in stile Anguissa: un prestito con ingaggio condiviso con il club di riferimento. Stessa operazione che porterebbe Kepa in azzurro. Attualmente il basco guadagna circa 9 milioni, ma è disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare ad essere protagonista. Lo farebbe a Napoli: gli azzurri preparano l’ingaggio condiviso pagando 3 milioni di stipendio per prenderlo una stagione in prestito. È l’obiettivo numero uno. Neto rappresenta l’alternativa low cost, è in uscita dal Barcellona che è pronto a liberarlo a zero".