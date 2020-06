Cm.com - Insigne-Napoli, rinnovo non più scontato! Lorenzo è a un bivio, lo scenario

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne, attenzione al possibile colpo di scena all'orizzonte. Lo riferiscono i colleghi di Calciomercato.com. Ecco quanto si legge direttamente sul portale:

Il prolungamento non è (più) cosa scontata. Resta la priorità di tutti, ma la strada è ancora lunga e al momento c'è distanza. Da una parte c'è la volontà comune di proseguire un rapporto d'amore e rendere Lorenzo Il Magnifico la definitiva bandiera azzurra, a cui si aggiunge il buonissimo rapporto tra il ds Cristiano Giuntoli e Vincenzo Pisacane, probabile nuovo procuratore dell'attaccante. Dall'altra, però, il Napoli ha la necessità di far quadrare i conti, motivo per cui - anche in caso di rinnovo - non ci saranno clamorose novità in termini di cifre.

Ad oggi lo stipendio di Insigne recita 4,5 milioni netti più bonus. Difficile aspettarsi un aumento dell'ingaggio, più facile prevedere una lieve diminuzione della parte fissa con bonus alla firma e un legame fino al 2025. Lorenzo è conscio che all'orizzonte c'è l'ultimo vero grande contratto della carriera. Nel 2022 avrà 31 anni, occorre prendere una decisione: restare a Napoli e diventarne capitano a vita o provare una nuova esperienza? De Laurentiis attende fiducioso.