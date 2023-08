Cm.com, il Napoli prepara la prima offerta per Koopmeiners: serve una mossa del calciatore per sbloccare l'affare

Calciomercato Napoli - Teun Koopmeiners è un obiettivo di mercato del Napoli si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Gli azzurri faranno un tentativo per convincere l'Atalanta a cedere il centrocampista olandese.

Su Koopmeiners-Napoli arrivano ulteriori aggiornamenti dai colleghi di Calciomercato.com:

Qualora dovesse arrivare la richiesta da parte del calciatore di andar via per difendere lo scudetto e giocare in prima fascia in Champions, allora tutto potrebbe cambiare. Il Napoli prepara un'offerta da 30 milioni con l'Atalanta che sarà difficile da convince e presumibilmente giocherebbe al rialzo, proprio al netto della mancata necessità di far cassa.