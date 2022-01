CM.com - Giuseppe Ambrosino ha firmato per 5 anni, è il futuro del Napoli

Ultime calcio Napoli - Dopo 10 anni di Lorenzo Insigne, prodotto della Scugnizzeria di cui parlava inizialmente De Laurentiis, non sono arrivati nuovi innesti in prima squadra dalla Primavera negli ultimi anni. Ma vi sono alcuni talenti giovani e singoli che stan venendo fuori nella gestione Frustalupi. Fra questi, vi è sicuramente Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli Primavera. Calciatore chiave della Primavera e capocannoniere della squadra con 6 gol in 13 partite. Ha segnato praticamente un terzo delle reti degli azzurrini, portando vittorie pesanti con Bologna, Juve, Milan e Torino, infine nella scorsa giornata col Genoa è stato decisivo con la rete dello 0-2 definitivo.

Si allena spesso con la prima squadra sotto gli occhi attenti di Luciano Spalletti, ma il futuro di Giuseppe Ambrosino è azzurro: come rivela Calciomercato.com, per lui è arrivata la tanto attesa firma. Perché da luglio 2022 senza rinnovo non sarebbe stato più un calciatore del Napoli: