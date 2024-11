Cm.com - Donnarumma scontento al Psg: in Italia ci sarebbero solo Inter e Napoli

Gianluigi Donnarumma scontento al Psg. Ecco cosa si legge su calciomercato.com:

"Il portiere di Castellammare di Stabia sarebbe scontento attualmente al Paris Saint-Germain e un ritorno in Italia nel prossimo futuro non sarebbe così da escludere. Soprattutto alla luce della scadenza nel 2026.

E la partita sarebbe appunto tra Napoli e Inter poiché le altre si escludono in automatico: Milan per questioni ambientali, Juventus per l’investimento recente su Di Gregorio e Roma per la situazione non certo adatta e uno Svilar tra i pali che rappresenta comunque un investimento":