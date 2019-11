Cm.com, Distaso: "Insigne non ha mai chiesto la cessione. Chiesa? La preferenza è la Juve"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Andrea Distaso, giornalista di Calciomercato.com.

“Tutti i calciatori vogliono giocare partite come Liverpool-Napoli. La situazione ambientale non ha contribuito a portare serenità al Napoli che stasera però ha il vantaggio mentale di sapere che il passaggio non dipende dalla gara col Liverpool e quindi può giocare con meno pressione.

Insigne non ha mai manifestato apertamente di voler andare via da Napoli, magari ci sono state delle frizioni, ma non ha mai chiesto di essere ceduto. Chiesa, invece, ha fatto capire che vuole crescere professionalmente altrove e la preferenza è la Juventus”.