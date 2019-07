Come riporta Calciomercato.com, il futuro di Koulibaly sarà ancora al Napoli: perché De Laurentiis non vuole cedere il giocatore, e perché la valutazione fissata dal club è inavvicinabile per chiunque. Al Manchester City che aveva fatto un tentativo, infatti, gli azzurri hanno chiesto 120 milioni di euro non trattabili.