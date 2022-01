Cm.com - Asse Napoli-Empoli caldo: ci sono 3 gioiellini toscani nel mirino azzurro

Calciomercato Napoli - Napoli-Empoli, asse ancora caldo dopo gli affari degli ultimi anni. Come riporta Calciomercato.com, il club partenopeo ha nel proprio radar ben tre giocatori della squadra toscana: parliamo di Fabiano Parisi, Nedim Bajrami e Samuele Ricci.

Mercato Napoli, asse con l'Empoli per tre gioielli

“Operazione - per Parisi - che può andare in porto sulla base di 7 milioni di euro”, si legge. Per il centrocampista invece: “La valutazione del numero 10 azzurro è di circa 10 milioni ma è destinata a salire considerando la crescita che sta mostrando partita dopo partita”. Infine su Ricci: “Il Napoli lo sta seguendo da mesi e le relazioni sono molto positive”.