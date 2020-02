Cm.com - Amrabat alla Fiorentina, Napoli ancora irritato: Giuntoli aveva in pugno il calciatore

Sofyan Amrabat dalla scorsa settimana è un giocatore della Fiorentina. Per il prossimo anno, perché per questa stagione il centrocampista marocchino non poteva più trasferirsi, questione di regolamento. Eppure, il suo passaggio in viola continua a lasciare una sensazione di irritazione alla dirigenza del Napoli: questo perché da tempo il ds azzurro Cristiano Giuntoli aveva l'accordo totale da novembre con il Verona per Amrabat, è stato il giocatore a rifiutare il contratto e il progetto del Napoli. Nonostante mesi di incontri, trattative e coinvolgimento diretto.

POSIZIONE NETTA - Il Napoli sente di averle provate tutte perché credeva fermamente in Amrabat. Era arrivato a 20 milioni di euro comprensivi di bonus, ma Amrabat ha sempre giurato di non voler andare al Napoli da novembre in poi e ha mantenuto la sua parola. Nessun dubbio, al punto che quando è spuntata l'opzione Fiorentina l'ha voluta cogliere al volo. Provocando la delusione, l'amarezza della dirigenza azzurra che ha provato in ogni modo a convincerlo. Anche con un ennesimo rilancio last minute, nell'ultima settimana di mercato, ma Amrabat ha mantenuto la sua parola. Con buona pace del Napoli.