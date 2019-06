Cm.com, Agresti a CN24: "Per James da sistemare solo i dettagli con il Real, anche per Manolas tempi stretti. Il Napoli sta giocando con le scadenze della Roma"

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto da lui affermato:

“I tempi per James e Manolas al Napoli non dovrebbero essere troppo lunghi. Per James vanno sistemati i dettagli con il Real Madrid ma l’operazione dovrebbe andare a buon fine. Per il greco il Napoli sta giocando con il fatto che la Roma entro il 30 giugno deve fare cessioni importanti. Non mi stupirei se il Napoli prendesse Manolas pagando la clausola e poi dopo il 30 giugno Diawara andasse alla Roma come se fossero due operazioni distinte. Pellegrini è potenzialmente un ottimo giocatore. Anche in questo caso il Napoli sta giocando con la scadenza della Roma, è una ipotesi possibile. Sarebbe un investimento in prospettiva futura. Veretout sembra quasi sfumato. Con James il Napoli cambierebbe sistema di gioco, ci sarebbe bisogno di due giocatori davanti alla difesa”.