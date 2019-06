Claudia Garcia: "Venire a Napoli per James significa stare vicino alla figlia. Sorpresa dal Real"

Calciomercato Napoli, Claudia Garcia giornalista molto vicina a Jorge Mendes è intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Kiss Kiss Napoli

"La notizia di James Rodriguez al Napoli è di qualche giorno fa, ho solo fatto solo un ragionamento sullo stato delle cose. Da quello che so, l'accordo è totale e sono sorpresa dalle condizioni che ha accettato il Real Madrid: condizioni così favorevoli al Napoli, sono quasi meravigliata.

Evidentemente il Real sa che James Rodriguez non può tornare a Madrid e vuole facilitare il suo arrivo a Napoli.

Stare lì a Napoli per James significa che è più facile stare con la figlia perchè il cognato vive a Napoli dove gioca. So che ha preso informazioni sui voli diretti da Bogotà a Napoli.

La situazione sembra che l'accordo sia fatto: James Rodriguez ha chiesto informazioni sulla città, mi risulta.

L'accordo con Real è in arrivo: c'è solo l'ostacolo dei diritti di immagine, che pare sia un problema molto comune ai calciatori a Napoli.

Mendes è a Madrid non solo per Joao Felix: so che è concentrato molto su questo affare ma se ha modo si incontrare Florentino Perez penso che si occuperà a breve anche di James Rodriguez. Per adesso la situazione più calda resta Joao Felix