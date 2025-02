Clamoroso Milan, niente accordo con Theo Hernandez: addio imminente

Notizie Calciomercato - Theo Hernandez a un passo dall'addio al Milan. A parlarne è Tuttomercatoweb:

"Sta giungendo alle battute finali l'avventura al Milan di uno dei terzini sinistri più forti visti in Serie A negli ultimi 15 anni. A un anno e quattro mesi dalla scadenza del contratto Theo Hernandez sta vivendo i mesi più complicati da quando è al Milan, un'avventura iniziata cinque anni e mezzo fa. Non c'è l'accordo economico per sottoscrivere il rinnovo, soprattutto non c'è la volontà di proseguire in un rapporto che naturalmente si sta avviando verso la conclusione.

Per ruolo, per come andò la trattativa, Theo Hernandez è stato il pupillo di Paolo Maldini dirigente e quando quest'ultimo è andato via per lo spagnolo sono cambiate le prospettive. E' cambiato il rendimento, soprattutto la volontà ferrea di legare tutta la sua carriera al progetto Milan. Già la scorsa estate, quando s'è fatto avanti il Bayern Monaco, Theo ha spalancato le porte a un suo addio. Una cessione che poi non è maturata solo perché i due club non hanno trovato l'accordo.

Il terzino francese ha un contratto col Milan valido fino al 30 giugno 2026. Ieri Ibrahimovic ha detto che la trattativa per il rinnovo del contratto è in corso, che le parti ne stanno parlando. Ma solo pochi giorni fa lo stesso club rossonero aveva accettato l'offerta da 54 milioni di euro presentata dal Como. La trattativa in quella occasione non è andata a buon fine solo perché Theo Hernandez, a 27 anni, vuole continuare a giocare in un top club.



Solo perché - parafrasando il presidente del Como Suwarso - calciatori così vogliono la Champions League. Però il sì al Como ha chiarito una volta per tutte che per il Milan l'ex Real Madrid è in vendita. E le parole del presidente del Como che il rifiuto di Theo non era dettato da una voglia di restare al Milan, quanto piuttosto dalla voglia di continuare a giocare le partite che contano. Di restare in un top club. Quello tra Theo e il Milan è un matrimonio giunto ormai ai titoli di coda e la prossima estate, a un anno dalla scadenza del contratto, sarà il momento giusto per dirsi addio".