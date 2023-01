Clamoroso Messi: offerta choc da 300 milioni di euro, la squadra

Clamorosa notizia di calciomercato, quella che arriva dalla Spagna perché ci sarebbe una maxi offerta da 300 milioni di euro per Lionel Messi. L'attaccante argentino, fresco della vittoria da capitano del Mondiale in Qatar 2022, e presumibilmente prossimo Pallone d'Oro dopo questo successo, ha un contratto fino al 30 giugno 2023 con il PSG con cui proverà a vincere la Champions League. Ed è proprio con il Paris Saint-Germain che è in contatto Messi, per trattare il rinnovo. Che sembra essere a buon punto: Leo vorrebbe ancora dimostrare di poter essere nel calcio che conta, nell'élite del calcio europeo e in Champions League. A differenza di CR7 che ha lasciato l'Europa. Ma sullo sfondo c'è un'offerta choc, un percorso simile a quello del rivale storico Cristiano Ronaldo. E che riaprirebbe l'eterna sfida.

Futuro Messi: offerta choc dell'Al-Hilal

Come riporta il Mundo Deportivo infatti è proprio l'Al-Hilal, rivale storica dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ad aver avanzato una maxi-offerta per Lionel Messi. Il cui contratto con il PSG è in scadenza a giugno 2023: sebbene si stia trattando il rinnovo, il campione del mondo argentino è praticamente libero di accordarsi con un nuovo club da gennaio.

Intanto fa sorridere, perché a fine dicembre 2022 era già apparsa, nello store ufficiale proprio dell'Al-Hilal, esposta e messa in vendita, la maglietta di Lionel Messi con il numero 10.

Messi, offerta dell'Al Hilal

Come raccontano in Spagna, infatti, nelle ultime ore in Arabia Saudita crescono le voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi all’Al-Hilal, storico club rivale dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. L'obiettivo dello stato saudita è aprirsi al mondo, aumentare il turismo che entra nei suoi confini e stanno provando a farlo attraverso lo sport: l'ultima scommessa, è il calcio, con l'obiettivo di ospitare i Mondiali del 2030 con una candidatura congiunta con Egitto e Grecia.

Messi Al-Hilal: le cifre

Ma arriviamo alle cifre choc dell'affare Messi-Al-Hilal: stando alle ultime notizie, infatti, il club arabo sarebbe disposto ad avanzare una proposta monstre da ben 300 milioni di euro al calciatore argentino. Una cifra difficile da rifiutare, anche se resta il parere di Leo Messi: l'argentino valuterà se accettare di trasferirsi in un Paese con costumi così diversi e un clima così complesso in termini di temperature. Ma l'obiettivo è segnato: ricreare la storica rivalità tra l'argentino e il portoghese, per attirare gli occhi di tutto il mondo verso il calcio arabo, ricreare il Clasico per puntare al Mondiale 2030.

Intanto Mundo Deportivo conferma: "L'offerta arriverà, toccherà a Messi decidere". E poi racconta:

"Il rapporto di Messi con l'Arabia Saudita non è un segreto. Il capitano dell'Argentina è attualmente ambasciatore del turismo saudita".

Tutto vero, infatti sul sito web di 'Visit Saudi', ufficio del turismo del Paese, vi sono i luoghi che hanno stupito Messi e questo testo: "Lionel Messi vuole che scateni il tuo cercatore di brividi interiore e scopri l'inimmaginabile. Che tu viaggi per scoprire cose nuove o cose vecchie".

Messi ha iniziato ad essere ambasciatore turistico con un primo viaggio a Gedda nel maggio 2022, città moderna nel contesto saudita. Porto sulle rive del Mar Rosso e più avanzata rispetto ad altri centri urbani del paese.

"Questa non è la sua prima visita nel regno e non sarà l'ultima", disse il ministro del turismo dell'Arabia Saudita, Ahmed al-Khateeb, quando diede il benvenuto a Messi all'aeroporto internazionale King Abdulaziz.