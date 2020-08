Dalla Spagna - Higuain via, la Juventus ha chiuso per Milik! L'annuncio ufficiale nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - E' ormai terminata l'avventura alla Juventus di Gonzalo Higuain. Come riportato dalla Spagna da todofichajes.com, il calciatore lascerà i colori bianconeri al termine della stagione. La Juve ha già scelto il sostituto, è Arkadiusz Milik del Napoli.

Milik

Calciomercato Serie A - Milik-Juve, annuncio ufficiale in arrivo

E' finita a sua volta anche l'avventura di Arek Milik al Napoli. L'attaccante polacco non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 e andrà via, intanto, gli azzurri hanno già acquistato il sostituto: Victor Osimhen per un'affare da circa 100 milioni di euro tra il costo del cartellino e ingaggio. Il presidente Aurelio De Laurentiis valuta il suo attaccante almeno 40 milioni di euro, per questo nella trattativa potrebbe finire Federico Bernardeschi, che piace tanto a Gattuso e al club azzurro. Dalla Spagna però sono sicuro, pare che la Juve sarebbe veramente ad un passo dall'acquisto di Milik. Secondo il portale spagnolo, l’affare sarebbe totalmente chiuso, tanto che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto nei prossimi giorni.