Clamoroso CdM - Osimhen, cessione a rischio! Silenzio assordante e solo due ipotesi (senza offerte) in piedi

Calciomercato SSC Napoli - C'è solo l'Arabia Saudita, capace di accontentare il Napoli per Victor Osimhen che sogna la Premier League dove però i top club hanno fatto scelte diverse dal fiondarsi sull'oneroso nigeriano del Napoli. E questo complica il mercato degli azzurri. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Osimhen, cessione a rischio. Nessun club propone offerte. Sul mercato c’è un silenzio assordante. Il Napoli si era fatto un regalo con il prolungamento del contratto per un’altra stagione fino al 2026, evitando così l’ansia dell’estate con la precarietà di un solo anno insieme e la minaccia di programmare una partenza a parametro zero. Un’operazione fondamentale a livello economico pagata con un ingaggio di 11 milioni netti, molto più alto di tutti i suoi compagni di squadra e una clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Sembrava il biglietto da visita di una cessione scontata ma intanto intorno ad Osimhen c’è un silenzio assordante. La frontiera dei desideri è la Premier League, con il Chelsea di Maresca l’amore non è scoppiato, l’Arsenal sembra virare su Gyokeres, il bomber dello Sporting Lisbona, mentre spunta il Manchester United che sta iniziando a muoversi per l’attacco disturbando anche il Milan per Zirkzee.

Il Paris Saint Germain, che non ha un centravanti riconosciuto di grande spessore internazionale, è in agguato ma, consapevole del fatto che il Napoli abbia già programmato la cessione, potrebbe tentare di risparmiare sulla clausola rescissoria proponendo qualche contropartita tecnica. È un’opzione che potrebbe svilupparsi durante il mese di luglio, quando aprirà i battenti anche il mercato saudita che può rappresentare un’alternativa con il forte interessamento di Al Hilal e Al Ahli".