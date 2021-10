Clamoroso Bargiggia: "Il Bayern punta Osimhen per il dopo Lewandowski! ADL tentennerebbe per oltre 100 milioni"

Allarme per Victor Osimhen al Bayern Monaco come riferito da Paolo Bargiggia attraverso il proprio sito ufficiale, il centravanti del Napoli ha attirato le attenzioni del Bayern Monaco che lo avrebbe messo in lista per il dopo Lewandowski.

Le ultime notizie di mercato sul Napoli e il possibile trasferimento di Victor Osimhen al Bayern Monaco. Arriva l'annuncio di Bargigga su Osimhen al Bayern. Ecco quanto si legge sul portale del collega:

Victor Osimhen un acquisto talmente azzeccato e devastante per gli avversari che adesso il Bayern Monaco lo ha messo nella lista degli osservati speciali per il dopo Lewandowski. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2023 quando il giocatore avrà 35 anni. Percorso e impatto mostruoso il suo ma doveroso prepararne l’alternativa. E il nigeriano del Napoli è recentemente entrato in nomination per il futuro attacco dei tedeschi. Il nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 ed uno stipendio da 4 milioni netti a stagione con i bonus.

Il club di De Laurentiis lo aveva pagato 55 milioni di euro in contanti al Lille più il trasferimento in Francia di alcuni giovani tesserati. A fine stagione, specie se Osimhen continuerà ad avere un impatto così determinante sul campionato, il Napoli si troverà ad un bivio: cedere il nigeriano per una cifra vicina ai 120-130 milioni oppure rinnovargli il contratto per almeno uno o due anni ancora alzando ovviamente lo stipendio.

Più probabile però che, di fronte ad una proposta sopra i 100 milioni, Osimhen possa partire ed il Bayern diventare la sua prossima destinazione.