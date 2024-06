Clamorosa idea Spinazzola per il Napoli! SKY: occhi anche su Dedic, le ultime

Calciomercato Napoli, arrivano importanti e anche sorprendenti aggionramenti in entrata da SkySport. Gli esterni un obiettivo importante per quest'estate e spuntano due nuove idee in queste ore.

Calciomercato Napoli, si valutano Terzic e Spinazzola

“Ci sono due nomi nel mirino del Napoli: uno è Dedic, classe 2001 del Salisburgo che era anche nel mirino dell’Inter nel caso di addio di Dumfries. L’altro è un’occasione e si tratta di Spinazzola, il contratto con la Roma è in scadenza e il Napoli sta accarezzando quest’idea. Realizzati i primi contatti e si sta capendo se affondare il colpo e dare tale esterno di esperienza e affidabilità al tecnico", ha svelato Gianluca DI Marzio in diretta.