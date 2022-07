Cioffi al Pontedera, il saluto sui social: "E' il momento di volare da solo dopo 11 anni, tornerò con maggior esperienza"

Calciomercato Napoli - E' ufficiale: Antonio Cioffi, giovane talento della Primavera del Napoli, passa al Pontedera in prestito. Il giocatore, finora sempre in azzurro, ha salutato con un toccante messaggio via Instagram:

"Voglio partire dal primo giorno, dalla prima volta che ho indossato la maglia della squadra dei miei sogni…ero solo un bambino timido e pieno di insicurezze ma che, in tutti questi anni, ha cercato sempre di dare tutto se stesso per la squadra che ama. Poi è arrivata la Nazionale e il tanto atteso debutto in prima squadra al Diego Armando Maradona. Ora è giunto il momento di “volare” da solo, certo di poter ritornare nella mia Napoli con maggiore esperienza e consapevolezza di ciò che posso fare. Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli…ma è solo un arrivederci!!! O scugnizz vuost".