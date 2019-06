CIES - I 100 giocatori più costosi, ci sono quattro azzurri: Fabian Ruiz e Milik sfondano il muro dei 60 milioni

Il CIES ha stilato, nel nuovo numero, la classifica dei 100 giocatori dei cinque maggiori campionati europei con i valori di trasferimento più alti secondo l'algoritmo Football Observatory. Tre attaccanti sono nelle prime tre posizioni: Kylian Mbappé (€ 252 milioni), Mohammed Salah (€ 219 milioni) e Raheem Sterling (€ 208 milioni).

Oltre agli attaccanti, i calciatori più costosi per posizione sono Alisson Becker (€ 107 milioni) per i portieri, Trent Alexander-Arnold (€ 130 milioni) per i difensori e Paul Pogba (€ 125 milioni) per i centrocampisti. Lionel Messi (167 milioni di euro) guida la classifica dei giocatori con più di 31 anni, mentre Cristiano Ronaldo ( 118 milioni di euro) è in testa ai calciatori di età pari o superiore a 33 anni.

L' algoritmo CPS Football Observatory tiene conto di una vasta gamma di variabili come età, contratto, posizione, minuti, obiettivi, stato internazionale, risultati di squadra, ecc. Le stime si riferiscono al valore del club di acquisizione più probabile.

Napoli, la classifica dei giocatori più costosi

In questa classifica ci sono finiti anche alcuni azzurri: