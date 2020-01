Ultime calcio mercato Napoli - Amato Ciciretti saluta il Napoli. L'ex attaccante del Parma si trasferisce in Toscana. Secondo quanto riporta il portale pianetaempoili.it, sarebbe ormai fatta per il passaggio in prestito alla squadra toscana, nella quale lo stesso Ciciretti proseguirà la stagione fino a giugno. L'Empoli avrà l'obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi, primo fra tutti il ritorno in Serie A.