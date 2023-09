Calciomercato Napoli - Non è un mistero che gli arabi dell'Al-Ahli abbiano provato in tutti i modi a prendere Victor Osimhen dal napoli. Secondo quanto scrive l'Equipe, il presidente Aurelio de Laurentiis avrebbe deriso il club saudita non solo respingendo l'offerta ma aggiungendo che con 200 milioni si sarebbero comprati soltanto un piede dell'attaccante nigeriano.