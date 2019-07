Lampros Choutos ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Manolas non lo devo presentare io: è un grande difensore dalla forte eprsonalità. Non avrà problemi d'ambientamento perchè gioca da anni in Italia. Con Koulibaly la difesa diventa davvero forte anche sul piano fisico, se ci giocassi contro andrei sulle fasce (ride ndr).Partire con lo stesso allenatore è un vantaggio ed Ancelotti è una garanzia, ma le risposte spettano sempre al campo"