Chiesa e Fagioli al Napoli? Cosa è stato detto a Conte: il retroscena

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore sono stati accostati al Napoli sia Federico Chiesa che Nicolò Fagioli. Il primo sta trovando poco spazio nel Liverpool e sarebbe un'idea in caso di cessione di Kvaratskhelia la prossima estate. L'altro invece è ufficialmente già sul mercato con la Juventus che attende offerte.

Interesse Napoli per Chiesa e Fagioli

Stando a quanto si legge su Il Mattino, Chiesa e Fagioli sono al momento dei profili che non rientrano nei piani del Napoli. Antonio Conte sa che il club non può alzare ad oggi il monte ingaggi di quasi 90 milioni di euro se non ha la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Il tecnico lo sa e ha accettato senza alcun problema questo discorso fin dal primo giorno.