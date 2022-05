Chiellini verso gli Stati Uniti, pronto un biennale con i Los Angeles FC

Ultime Calcio Mercato - La carriera di Giorgio Chiellini, ormai ex difensore della Juventus, potrebbe proseguire negli stati uniti.

Chiellini infatti è in trattativa col Los Angeles FC che sembra aver definitivamente superato l'iniziale concorrenza dell'Inter Miami: nei prossimi giorni arriverà la scelta definitiva e verosimilmente pure la firma sul nuovo contratto.

A sorpresa, potrebbe addirittura firmare un biennale, e non per un solo anno come paventato in precedenza.

Lo riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.