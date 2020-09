Chiariello: "La Juventus aumenta il gap, solo l'Inter la vera avversaria dei bianconeri"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La caccia al centravanti juventino, da parte di Paratici e soci, va verso un’unica direzione. Messi vivrà da separato in casa la nuova stagione, separato anche dagli amici: Vidal quasi certo all’Inter; Rakitic già andato via; Suarez in direzione Juventus. Quest’ultimo fa l’esame di italiano e con moglie di origini italiane, prenderà il passaporto. La Juventus con gli acquisti aumenterà di nuovo il gap. L’Inter ha preso Hakimi, Kolarov, Vidal e se riesce a portare a casa anche Kanté, farà un centrocampo ipermuscolare e davanti una coppia di fenomeni. Allora sarà un’avversaria della Juve, ma con Kulusevski, Arthur e Suarez aumenta a dismisura la qualità tecnica, con un tecnico tutto da scoprire".