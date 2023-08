Chi è Rodri Sanchez? L'esterno del Real Betis candidato per il dopo Lozano

Notizie Calcio Napoli - Il prossimo obiettivo del Napoli, stando al collega esperto di calciomercato Rudy Galetti, si trova a Siviglia, sponda Betis. Il suo nome è Rodri Sanches.

Chi è Rodri Sanchez, prezzo, carriera e scheda tecnica

Rodri Sanchez, classe 2000 viene da una lunga trafila di giovanili: Espanyol, Atletico, Barcellona e Deportivo per poi arrivare alla corte del Betis dove, dopo tutta la trafila delle giovanili, arriva in under 19 e poi finalmente seconda squadra. Fa poi il suo debutto in massima divisione nel luglio del 2021 dove nella sua prima stagione totalizza 1 gol e 4 assist.

Nella stagione 2023/2023 vede alzarsi considerevolmente il suo bottino totalizzando 2 gol e 7 assist in 39 presenze tra campionato, Europa League e Copa del Rey. L’esterno, nazionale dell'Under 21 spagnola, oltre ad avere con un piede sinistro molto dedicato mostra anche buone capacità in fase difensiva, ma ovviamente predilige il gioco offensivo: gli piace trovare i compagni per vie centrali ma sa anche svariare sulla fascia. Un profilo per certi versi simile a quello di Matteo Politano per il modo in cui si muove. Questo il profilo del possibile erede di Hirving Lozano, per il quale il Betis chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.