Chi è Marin Pongracic che piace al Napoli: ruolo, età e la reputazione da Skandal-profi | FOCUS

Marin Pongracic rientra sicuramente nella categoria delle ‘corvinate’. A voler puntare sul difensore croato è stato infatti quella vecchia volpe di Pantaleo Corvino il quale ha portato a Lecce un calciatore praticamente senza mercato o quasi. In Salento, il classe 1997, nato in Germania a Landshut da genitori croati, ha trovato l’habitat naturale per rilanciarsi alla grande.

Chi è Marin Pongracic: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Marin è nato l’11 settembre 1997 a Lundshut da genitori croati che fuggirono dalla guerra per trasferirsi in Germania. Cresciuto in Baviera e con un passato anche nelle giovanili del Bayern, Pongracic ha lasciato il Monaco 1860 nel 2017 per giocare nel Salisburgo. Su di lui c’erano grandi aspettative, ma furono disattese per discontinuità e non solo.

La reputazione di Pongracic in Germania è quella di “Skandal-profi”, come lo ha rinominato la ‘Bild’ in molteplici occasioni. La potremmo tradurre come “professionista degli scandali”, inteso come calciatore professionista che fa parlare di sé più per quanto fa fuori dal campo piuttosto nel rettangolo verde.Tra infortuni e discontinuità, il classe 1997 non è mai riuscito ad essere centrale nel progetto dell’allenatore Marco Rose, che però vedeva qualcosa in lui. Dopo la sua partenza nell’estate 2019, destinazione Mönchengladbach, Pongra?i? è finito ai margini della squadra e nel gennaio successivo è volato anche lui in Germania, al Wolfsburg, per quasi 10 milioni di euro.

Con la pandemia, Marin è diventato protagonista negativo sulle pagine dei giornali. La ‘Bild’ pubblicò alcuni articoli in cui Pongracic non indossava alcun dispositivo di protezione nonostante fossero obbligatori. In più partecipò ad una festa provata pubblicando i video su Snapchat. Sempre nel periodo al Wolfsburg fu beccato con un bicchiere di vino in mano in una cena che doveva essere di riflessione con la squadra in quanto reduce da un periodo negativo. Nella sua seconda gara ufficiale diede una gomitata a Morales dl Fortuna Düsseldorf rimediando 3 giornate di squalifica. Poi avvenne il passaggio al Borussia Dortmund. Anche lì le prestazioni furono negative. Non poteva mancare l’episodio extra campo. Pongracic infatti mise un like su Instagram ad un post di Matthaus che criticava aspramente il Borussia. Il Lecce lo acquistò due stagioni fa per 1,5 milioni di euro. Tatticamente è un difensore centrale.