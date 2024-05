Chi è Désiré Douè che ha stregato il Napoli: età, ruolo e curiosità sul gioiello del Rennes | FOCUS

Désiré Douè nel mirino del Napoli? Negli ultimi giorni si è letto di un interessamento degli azzurri nei confronti di questo calciatore del Rennes. In Francia tutti parlano bene di Douè il quale viene definito praticamente un predestinato per quanto ha fatto già vedere nonostante sia soltanto un classe 2005. Il talento non gli manca ed il Rennes, club noto per aver lanciato giovani del calibro di Dembélé, Camavinga e Tel, già pregusta un’altra plusvalenza da record.

Chi è Désiré Douè: eta, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Dèsiré Douè nasce il 3 giugno 2005 ad Angers, in Francia, da genitori originari della Costa d’Avorio. La sua famiglia praticamente ha il calcio nel sangue; suo fratello Guéla gioca nello Stare Rennes FC. Ma non finisce qui perché i cugini Marc-Olivier e Yann giocano anche loro a calcio. Il primo nel CD Eldense mentre l’altro nel Tolosa.

Douè inizia a muovere i primi passi nel calcio grazie al settore giovanile del Rennes che decide di tesserarlo nel 2011. Le sue prestazioni subito balzano agli occhi degli allenatori che rimangono praticamente estasiati dalla qualità tecnica di questo ragazzino che sa stare in campo come un veterano.

Il 2022 è l’anno della consacrazione per Dèsiré che non solo fa l’esordio in prima squadra ma il 31 agosto contro il Brest diventa il primo classe 2005 a realizzare un gol in uno dei cinque principali campionati europei. Un record non di poco conto. Sempre in questa annata, firma anche il primo contratto da calciatore professionista. In quella stagione prende parte anche all’Europeo di categoria con la nazionale francese in Israele. Douè realizza due gol all’esordio e serve l’assist decisivo nella finale. Nel 2022 è stato inserito nella lista “Next Generation”, stilata dal Guardian, dei migliori 60 talenti mondiali nati nel 2005.

Che ruolo ha in campo Douè? Parliamo di un calciatore molto duttile. Nel Rennes viene prevalentemente utilizzato sulla trequarti centrale ed anche sulle fasce. In alcune occasioni è stato anche utilizzato da mezzala offensiva. Il suo piede forte è quello destro. Ha un contratto che scade nel 2026 e ha una valutazione pari a 30 milioni di euro. Il Rennes, come da tradizione, non svende mai i propri gioielli sul mercato.