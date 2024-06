Chi è Amar Dedic che piace al Napoli: ruolo, curiosità ed un nickname particolare | FOCUS

Chi è Amar Dedic

Nato il 18 agosto 2002 a Zell am See, in Austria, da genitori bosniaci, Dedic ha seguito un processo di crescita mirato e graduale, in linea con il suo potenziale sempre crescente. Dopo i primi convincenti passi nella città di Graz, con le maglie di Luv e Sturm, a 13 anni arriva la svolta della sua carriera giovanile. Amar entra a far parte del settore giovanile del Salisburgo e, nella canterà della Redò Bull, riesce praticamente a completarsi sotto tutti i punti di vista raggiungendo il massimo in pochissimo tempo.

Dedic, completato il percorso nel settore giovanile, viene trasferito nella seconda squadra del Salisburgo (Liefering) e poi l’anno successivo va a giocare nel Wolfsberger per acquisire fiducia ed esperienza. Dal 2022/23 fa parte stabilmente tra i titolari del Salisburgo di cui veste anche la fascia da capitano. Nella stagione appena conclusa, ha giocato 31 volte collezionando 5 gol e 5 assist.

Tatticamente è un terzino destro, ma sa anche giocare a tutta fascia come quinto o quarto. Talvolta è stato anche utilizzato come braccetto di destra per dare un’impostazione di qualità partendo dal basso. Le sue accelerazioni sono importanti tanto che viene chiamato il terzino con il turbo inserito. In passato è stato accostato sia all’Inter che alla Roma.