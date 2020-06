Chelsea, sfuma Osimhen? Blues ad un passo da Timo Werner, ingaggio da oltre 10 milioni annui

Ultime notizie mercato Napoli - Uno degli obiettivi principali del Napoli in vista del prossimo mercato risponde al nome di Victor Osimhen, talentuoso attaccante nigeriano in forza al Lille ed individuato dalla dirigenza azzurra come uno dei principali candidati per sostituire il partente Milik. Sul centravanti c'è da tempo anche il Chelsea che, però, stando a quanto riportato dalla Bild, starebbe per fare all in su Timo Werner. L'attaccante sarebbe ad un passo dal trasferimento in Inghilterra dove potrebbe guadagnare oltre 10 milioni all'anno. Sarebbe certamente un trasferimento sorprendente, considerando che sulle tracce del tedesco c'è da tempo anche il Liverpool di Jurgen Klopp.

Timo Werner Lipsia