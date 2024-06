Chelsea-Omorodion, Romano conferma: "Rifiutata la prima offerta, i dettagli"

Omorodion-Chelsea, arrivano conferme anche da Fabrizio Romano. Blues sul centravanti seguito anche dal Napoli come eventuale dopo Osimhen.

Calciomercato Napoli, Chelsea su Omorodion

"L'Atlético Madrid ha rifiutato oggi un'offerta formale del Chelsea per Samu Omorodion da circa 30 milioni di euro più un pacchetto aggiuntivo fino a 40 milioni di euro. Il Chelsea continua a considerare Omorodion e Jhon Durán come opzioni per un nuovo attaccante. L'Atlético Madrid insiste per mantenere Samu Omorodion", svela l'esperto di mercato.