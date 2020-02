Chelsea-Mertens, il retroscena CorSport: provocazione De Laurentiis, voleva 45mln per cederlo

Resta l’idea per la Lazio, anzi la promessa, di poter chiudere l’operazione in fretta e rinviare l’arrivo di Olivier Giroud in estate, quando Lotito confida di esporre in vetrina l’insegna della Champions. L’operazione non è andata in porto anche per una questione legata al Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

“Era in prima fila, lo teneva in pugno. Non è la Lazio a non aver ingaggiato il centravanti della Francia, campione del mondo, in scadenza di contratto con il Chelsea. Lampard ha deciso di tenerlo e di bloccarne la cessione. Mertens, in scadenza e in rotta con il Napoli, era la prima scelta dei Blues. De Laurentiis avrebbe preteso 45 milioni per cederlo, una provocazione. Nessuna alternativa”