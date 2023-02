Bari, Polito: "Cheddira? Ce lo hanno chiesto in tanti, anche Osimhen in estate può essere ceduto..."

Notizie Napoli calcio - Ciro Polito, Direttore Sportivo del Bari, ha parlato anche di Walid Cheddira in conferenza stampa.

Cheddira è seguito con attenzione dal Napoli ma non solo, come confermato da Polito:

"Tutti ci hanno richiesto Cheddira, che ha un contratto umile, quindi dobbiamo stare attenti. Ha un contratto con noi per ancora due anni, anche lui ha espresso la volontà di andare avanti col Bari. Poi più avanti vedremo. Anche Osimhen in estate possono comprarlo i grandi club.

"La volontà di Cheddira di rimanere a Bari è stata altissima, però in ogni lavoro c'è anche l'ambizione personale. Se ci saranno 7-8 squadre di Serie A, come si può trattenerlo se è il suo sogno? Io penso al momento. Poi quando arriveremo in fondo, tireremo una linea. Se verranno ceduti, arriveranno dei soldi che saranno reinvestiti".