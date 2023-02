Cheddira, l'agente: "Vuole ripagare la fiducia di De Laurentiis, per il futuro ha in mente un solo obiettivo"

Notizie Napoli calcio - Walid Cheddira è uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione. L'attaccante marocchino sta facendo benissimo in Serie B con il Bari ed ha attirato le attenzioni di Giuntoli che lo segue ormai da tempo.

Del futuro di Cheddira ne ha parlato il suo agente, Bruno Di Napoli, che ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di TuttoBari:

“Il suo obiettivo è portare il Bari in Serie A, non pensa ad altro. Pancia piena dopo il Mondiale? Assolutamente no. Avrebbe potuto accettare altre situazioni, ma ha in testa un sogno e vuole realizzarlo. È un ragazzo cue si mette continuamente in discussione, ha le idee chiare e vuole crescere. Lavora quotidianamente per migliorarsi, dove poi potrà arrivare chi lo sa”.

Sui rumors di calciomercato: “Walo non ha nemmeno mai preso in considerazione nessuna delle offerte che sono arrivate durante il calciomercato, ripeto che nella sua testa c’è solo il traguardo della Serie A con il Bari. L’anno scorso se qualcuno avesse detto che avrebbe giocato i Mondiali lo avrebbero preso per pazzo. È un ragazzo che vive giorno per giorno e quello e ora non pensa ad altro se non al Bari. Vuole dare il meglio per la società che ha creduto ed investito in lui, è giusto che ripaghi la fiducia di De Laurentiis, Polito e Mignani su tutti”.