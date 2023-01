Cheddira-Napoli, da Bari: può essere acquistato subito! Ecco il piano delle due società

Calciomercato Napoli. Walid Cheddira è uno dei giocatori osservati con più attenzione dal Napoli. L'attaccante marocchino sta facendo benissimo in Serie B con il Bari ed è attualmente capocannoniere in cadetteria, destando l'attenzione anche di altri club come la Lazio.

Cheddira-Napoli, le ultime

I rapporti tra Napoli e Bari, ovviamente, sono però privilegiati dal discorso multiproprietà De Laurentiis e per questo l'edizione barese di Repubblica riporta gli azzurri ancora in pole per lo stesso Cheddira. Ecco quanto scritto sul quotidiano:

A proposito dei gioielli biancorossi, resta sempre concreta la possibilità che Walid Cheddira venga acquistato subito dal Napoli, restando però sino a fine stagione nel Bari.