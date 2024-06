Cheddira e Popovic, l'agente: "Walid piace in Serie A e all'estero, ma il ritiro con Conte è un sogno! Matija si sta allenando a Napoli..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il procuratore di Walid Cheddira ed intermediario di Matija Popovic, Bruno Di Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte vuole Cheddira in ritiro? Al momento ancora non abbiamo sentito nessuno dalla società , avevano altre priorità . Walid ha fatto un campionato importante finendo in crescendo, avrà attirato l’attenzione di diversi club in Serie A e all’estero. Avere la possibilità di essere valutato da un allenatore come Antonio Conte, di essere conosciuto e di farsi apprezzare in un contesto che lo ha voluto valorizzare, è il sogno di qualsiasi giocatore. Walid è predisposto al sacrificio, è ben contento dell’eventualità di poter andare in ritiro con il Napoli di Antonio Conte. Popovic si sta allenando a Napoli, tra poco arriverà anche Cheddira che oggi si sposa in Egitto: si alleneranno con un personal trainer”