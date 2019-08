Cessioni Napoli - Ounas in prestito, c'è il Lille! Verdi via solo con un acquisto! Hysaj, Tonelli e Tutino pronti a partire

Cessioni Napoli - Tutto fermo per Verdi al Torino, non c’è ancora intesa sul prezzo e il club azzurro fin quando non piazzerà altri colpi in entrata in attacco non cederà l’esterno. Ounas andrà via solo in prestito e il Lille sta studiando una soluzione del genere: il club francese avrebbe pronta un’offerta di 5 milioni con diritto di riscatto a 35. Come riporta Il Mattino, una mossa che ha consentito al Lilla di superare il Cagliari. In uscita Hysaj, sul terzino albanese in Italia c’è soprattutto la Roma (la Juve infatti sta stringendo per Danilo nella trattativa che porterebbe Cancelo al Manchester City), in Premier il Tottenham. Il giovane attaccante Tutino andrà al Verona, in uscita anche Tonelli.