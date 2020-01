Cessioni Napoli: Gaetano ha già salutato i compagni, Younes vuole tornare in Germania

Calciomercato Napoli - Capitolo cessioni: se la situazioni di Faouzi Ghoulam e Lorenzo Tonelli sono in divenire, è invece praticamente fatta per Gianluca Gaetano. Il talento napoletano andrà a giocare con continuità.

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola

Gianluca Gaetano ha già salutato i compagni. Si trasferirà in prestito alla Cremonese con l’obiettivo di giocare. In lista di partenza c’è anche Amin Younes che però preferirebbe lasciare l’Italia: Parma e Torino non lo solleticano, vuole tornare in Germania.