Cessioni Napoli: addio certo per Bakayoko, in bilico un altro fedelissimo di Gattuso

Calciomercato Napoli - Ci sono anche i nomi di Tiémoué Bakayoko e David Ospina sulla lista dei partenti. Il primo è un nome certo, mentre sul secondo il discorso è da approfondire come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

Così come il portiere David Ospina, 32 anni. Il suo legame con la società partenopea scade nel 2022. Potrebbe anche prolungarlo, ma non è esclusa una sua cessione. A centrocampo l’addio certo è quello di Tiemouè Bakayoko, in prestito dal Chelsea, voluto fortemente da Gattuso ma non ha convinto nessuno e quindi tornerà in Inghilterra.