Cessione Tonelli, Da Firenze: "Stand by con la viola, 2,5 milioni di differenza con le richieste del Napoli!"

Calciomercato Napoli - Certamente in uscita è Lorenzo Tonelli, al rientro dal prestito dopo l'esperienza con la Sampdoria. Il Napoli attende l'offerta giusta per cederlo in definitiva e liberarsi del difensore, che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti.

Tonelli piace molto, però, alla Fiorentina. L'edizione odierna di Repubblica di Firenze scrive: