Cessione Osimhen, la linea del Napoli: servono almeno 80mln più bonus! Gazzetta svela tre sondaggi azzurri

La vicenda relativa all’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen è più complessa di quanto non possa sembrare, secondo quanto racconta sulla Gazzetta dello Sport il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Cessione Osimhen, la linea del Napoli

Come scrive Pedullà il Napoli non pensa di cederlo,

“ma ha intuito che qualcosa di grosso arriverà tra le inglesi a caccia di uno specialista così e le deluse del mercato (per esempio il Bayern se fosse costretto a liberare Lewandowski in direzione Barcellona). Servono almeno 80 milioni più bonus, non a caso il Napoli ha sondato da settimane i vari Broja, Scamacca e Arnautovic”

