Cessione Osimhen, ecco chi c'è in pole adesso: la squadra a sorpresa

Calciomercato Napoli, è in totale stallo la cessione di Victor Osimehn. E in particolare si allontana la Premier League da sempre desiderata dal nigeriano.

Calciomercato Napoli, chi c'è in pole per Osimhen

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Chelsea guarda altrove, l’Arsenal sembra aver virato su Gyokeres dello Sporting Lisbona e il Manchester United sta trattando Zirkzee. Il no secco del Napoli al PSG per Kvaratskhelia inoltre raffredda anche la pista relativa al pallone d’oro africano.

Così a oggi la pista più concreta è rappresentata dall’’Al Ahli, club arabo che in estate Zielinski ha rifiutato e che oggi appare parecchio interessata. ADL spera possa pagare la clausola del giocatore.